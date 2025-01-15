Depremzede Öğrencilere Kütüphane Desteği - Son Dakika
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Depremzede Öğrencilere Kütüphane Desteği

Depremzede Öğrencilere Kütüphane Desteği

Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenciler için açılan kütüphane, eğitim ve kültürel gelişim alanında destek sağlayacak.

15.01.2025 15:48
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimine destek amacıyla hayata geçirilen, "Kitap gibi şehirler" projesi kapsamında, Kılılı Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik, açılış töreninde, bu tür projelerin desteklenerek yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Emre Alimoğlu da eğitim ve sağlık alanında yürüttükleri projelerle eğitime destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Kütüphanenin sadece bir bilgi merkezi değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlayacak bir alan olacağını aktaran Alimoğlu, "Kütüphane, geniş kitap koleksiyonunun yanı sıra, öğrencilerin bireysel ve grup çalışmaları yapabilecekleri, araştırmalarını sürdürebilecekleri yaşam alanı olarak yapıldı. Burada öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek ve araştırma yapma yeteneklerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenlenecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremzede Öğrencilere Kütüphane Desteği - Son Dakika

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