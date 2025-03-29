Depremzedeler Yeni Yuva Sevinciyle Bayram Kutlayacak - Son Dakika
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Depremzedeler Yeni Yuva Sevinciyle Bayram Kutlayacak

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen köylüler, yeni evlerinde bayramın mutluluğunu yaşıyor.

29.03.2025 10:54
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Köy evlerine kavuşan depremzedeler: "Yeni yuvalarımızda ilk bayramımızı geçireceğiz"

Kahramanmaraş'ta depremlerde dağlardan kopan dev kayaların tahrip ettiği köydeki vatandaşlar, afet sonrasında yeniden kurulan köylerindeki evlere yerleşti

Yeni evlerine yerleşirken vatandaşlar, sıcak yuvalarında bayramı geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremlerde dağlardan kopan dev kayaların tahrip ettiği köydeki vatandaşlar, afet sonrasında yeniden kurulan köylerindeki evlere yerleşirken ilk bayramı sıcak yuvalarında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

2 yıl önce 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sırasında dağlardan koparak yuvarlanan dev kaya kütleleri Onikişubat ilçesindeki Avcılar köyüne ciddi zarar verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgeyi detaylı bir şekilde inceleyerek, mahallede yaşayan afetzedelerin tahliyesini gerçekleştirdi. Bin 500 rakımlı dağın eteklerinde bulunan mahallenin 3 kilometre batısındaki alan yerleşim yerine dönüştürülmesi kararlaştırılarak yeni konutlar yapılmaya başlandı. Geçici barınma çözümü olarak konteyner evlere yerleştirilen 90 haneli köyün sakinlerinden, yarısı tamamlanan yeni evlerine geçti. Deprem sonrası yeni yuvalarına geçen ve ilk bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Evlerimiz çok güzel"

Yeni evine kavuşan depremzedelerden Kemal Kayaalp, bayram öncesinde evlerine yerleştiklerini söyledi. Kayaalp, "Devletimiz ve milletimizden Allah razı olsun. 6 Şubat depremleri sonrası çadır ve konteynerlere geçtik ve daha sonra köy evimize yerleştik. İlk bayramımızı yeni yuvalarımızda geçireceğiz. Evlerimiz çok güzel, 10 numara bundan iyisi can sağlığı" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

Evlerine yerleşen Meryem Kayaalp ise "Allah razı olsun bu bayram evimizde geçireceğiz. Allah herkese de nasip eylesin" şeklinde konuşarak duygularını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremzedeler Yeni Yuva Sevinciyle Bayram Kutlayacak - Son Dakika

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