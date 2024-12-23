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Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 6 Şubat depremleri sonrasında yapımına başlanan ve tamamlanan deprem konutları, depremzedelerin yeni yuvaları olmaya devam ediyor. Deprem konutlarına taşınan aile evlerin temizliği yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan deprem konutları, depremzedelerin yaşamlarını normalleştirebilecek bir ortam sağlamayı amaçlıyor. Evlerin içine giren depremzede aileler temizliklerini yapıp, mobilyalarını yerleştiriyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş mahallesinde yapımı tamamlanan deprem konutları depremzedelerin yeni yuvası oldu. Bir buçuk yıl konteyner kentte kaldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde yeni evine kavuştuğunu ifade eden depremzede Zeynel Sular, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde depremzedelere sunulan bir güzellikten faydalanıyoruz. Uzun bir süre konteyner kentte kalıyorduk kura sonucu evimiz çıktı. Evimiz çok güzel ve buranın bir sistemi var. TOKİ olarak yönetim var her şeyimiz ile ilgileniyorlar. Ben bu şekilde bir ev alamazdım ve uzun yıllar sürecekti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.