Depremzedelere 86 Yeni Ahır

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremzede besiciler için yapılacak 86 ahırın temeli atıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çevrepınar Mahallesi'ndeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından toparlanmanın her alanda sürdüğünü, kent genelinde 304 yeni kırsal mahalle kurulduğunu ifade etti.

Kırsal mahalle evlerinin altyapısı ve üstyapısıyla kısa sürede yapılmasının çok önemli olduğuna değinen Ünlüer, şöyle konuştu:

"Kırsaldaki her noktada inşaat devam ediyor. Bu köylerimize gözümüz gibi bakıp inşa etmemiz lazım, bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim nefes alma yerlerimiz. Onun için buralarda hayatın devam edeceği şekilde organizasyona ihtiyacımız var. Çiftçilerimizi, köydeki yaşayan insanları sadece bir evden ibaret sayamayız. Onların gelirlerini yükseltecek hayvancılıkla ilgili talepleri karşılamamız lazım."

İhtiyacı olan tüm depremzede besicilerin taleplerini karşılamak için çalışmaların devam ettiğini belirten Ünlüer, "İçişleri Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde bu şehirde ihtiyacı olan ve hak sahibi olan tüm çiftçi kardeşlerimizin ahırlarını yapmak için ilimizde bir seferberlik ilan ettik. Bu seferberlik sonunda şu anda 200'e yaklaşan ahırın altyapısında temel atma noktasına geldik ki diğer illeri geçmiş bulunuyoruz. Bunu burada bırakamayız. Yıl sonuna kadar ilimizde 'ben ahır istiyorum', 'ben ahır yapmak istiyorum' diyen tüm hak sahibi olan kardeşlerimizin bu taleplerini gerçekleştirmemiz lazım. Biz bunun için tüm ekiplerimizle sahadayız." dedi.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da Kahramanmaraş'ın tarım ve hayvancılıkla ilerlemesi, turizmin de desteklenerek kent kalkınmasının sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından ahırların temeli atıldı.