Depremzedelere 86 Yeni Ahır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremzedelere 86 Yeni Ahır

21.08.2025 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremzede besiciler için 86 ahırın temeli atıldı. Hayvancılık desteklenecek.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremzede besiciler için yapılacak 86 ahırın temeli atıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çevrepınar Mahallesi'ndeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından toparlanmanın her alanda sürdüğünü, kent genelinde 304 yeni kırsal mahalle kurulduğunu ifade etti.

Kırsal mahalle evlerinin altyapısı ve üstyapısıyla kısa sürede yapılmasının çok önemli olduğuna değinen Ünlüer, şöyle konuştu:

"Kırsaldaki her noktada inşaat devam ediyor. Bu köylerimize gözümüz gibi bakıp inşa etmemiz lazım, bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim nefes alma yerlerimiz. Onun için buralarda hayatın devam edeceği şekilde organizasyona ihtiyacımız var. Çiftçilerimizi, köydeki yaşayan insanları sadece bir evden ibaret sayamayız. Onların gelirlerini yükseltecek hayvancılıkla ilgili talepleri karşılamamız lazım."

İhtiyacı olan tüm depremzede besicilerin taleplerini karşılamak için çalışmaların devam ettiğini belirten Ünlüer, "İçişleri Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde bu şehirde ihtiyacı olan ve hak sahibi olan tüm çiftçi kardeşlerimizin ahırlarını yapmak için ilimizde bir seferberlik ilan ettik. Bu seferberlik sonunda şu anda 200'e yaklaşan ahırın altyapısında temel atma noktasına geldik ki diğer illeri geçmiş bulunuyoruz. Bunu burada bırakamayız. Yıl sonuna kadar ilimizde 'ben ahır istiyorum', 'ben ahır yapmak istiyorum' diyen tüm hak sahibi olan kardeşlerimizin bu taleplerini gerçekleştirmemiz lazım. Biz bunun için tüm ekiplerimizle sahadayız." dedi.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da Kahramanmaraş'ın tarım ve hayvancılıkla ilerlemesi, turizmin de desteklenerek kent kalkınmasının sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından ahırların temeli atıldı.

Kaynak: AA

Mükerrem Ünlüer, Onikişubat, Çiftçilik, Ekonomi, Deprem, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelere 86 Yeni Ahır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:49:34. #7.12#
SON DAKİKA: Depremzedelere 86 Yeni Ahır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.