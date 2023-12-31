Acı dolu yürekleriyle yeni yıla konteynerde girdiler

Depremzedelerin 2024'ten tek beklentisi felaketsiz bir yıl

ADIYAMAN - Adıyaman'da depremzedeler yüreklerindeki acıyla 2024 yılına konteynerde girecek. Depremzedeler, 2024 yılının huzur dolu felaketsiz bir yıl olmasını temenni ettiler.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise bu binaların enkazları altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremden dolayı yine binlerce vatandaş ise yaralı bir şekilde enkaz altından çıkarılmıştı.

Depremde 2 torunlarını ve 2 çocuklarını kaybeden Hayriye ve Abuzer Akın çifti de on binlerce depremzede gibi yeni yıla 2024'e, konteyner kentte girecek.

Yüreklerinde taşıdıkları acıyla birlikte büyük bir hüzünle 2024'e K-2 konteyner kentte girecek olan Hayriye ve Abuzer Akın çifti, 2024 yılının depremsiz, olaysız, felaketsiz, savaşsız bir yıl olmasını diledi.

Babasını henüz 3 yaşındayken annesini ve 2 kardeşini de depremde kaybeden 12 yaşındaki torunları olan Muhammed Salih Akın'ı da bakan Hayriye ve Abuzer Akın çifti, yüreklerindeki acının hiçbir zaman bitmeyeceğini ve bu acıyı düşmanlarının dahi yaşamamasını istedi.

Yüreklerinin yandığını belirten Abuzer Akın, "Yeni yıla konteyner kentte giriyoruz. Allah inşallah bir daha böyle bir afeti devlete, millete, vatanımıza ve kimseye göstermesin. Huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum. Yılbaşını kutlamaya içimiz el vermiyor. Çünkü acımız büyük 4 vefat var bizde" dedi.

Hayriye akın ise konuşmasında, "Mutluluklar olsun, hayırlı şeyler olsun inşallah. Yeni yıla konteyner kentte giriyoruz, hayırlısı olsun inşallah. Allah bir daha böyle acılar göstermesin bize" sözlerini kullandı.

Depremde 3 gün boyunca enkaz altında kalan Beyzanur Akın ise konuşmasında, "6 Şubattan sonra bütün hayatımız değişti. Geçen sene bu zamanlar evimizdeyken şuan bu konteynere hepimiz sığmaya çalışıyoruz. Çok şükür yine hep beraberiz ama bir tarafımız hep yarım, buruk. Bu acı hiçbir zaman geçmeyecek.

Bende artık sakat bir insanım yani. Evet 3 gün boyunca enkaz altındaydım. Yine de Allah devletimizden, milletimizden razı olsun çok şükür ilgilendiler, bugünlere geldik. Daha da iyi olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Depremde annesini ve 2 kardeşini kaybeden 3 gün sonra enkazdan çıkarılan Muhammed Salih Akın ise, "Daha önceden yeni yıla evde girmiştim, şimdi ise konteyner kentte gireceğiz, zor bir durum. anneannem, dedem ve teyzemle birlikteyim. Bende enkaz altında kaldım 3 gün boyunca. Allah böyle bir şeyi düşmanımızın başına dahi vermesin, çok kötü bir durum. Depremde annemi, abimi ve ablamı kaybettim" diye konuştu.