Depremzedelerin Ürettiği Ürünler Çadır Pazarında Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Depremzedelerin Ürettiği Ürünler Çadır Pazarında Satışa Sunuldu

Depremzedelerin Ürettiği Ürünler Çadır Pazarında Satışa Sunuldu

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen kadınlar, Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılarak el emeği ürünlerini satarak hem moral buluyor hem de kazanç elde ediyor. Türkoğlu ilçesinde açılan kurslarda eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan ürünler, çadır pazarda satışa sunuldu. Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, kadınların ürünlerini satarak hem ekonomik hem de sosyal hayata katkıda bulunmalarını amaçladıklarını belirtti.

19.05.2024 13:05
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde konteynerlerde açılan kurslara katılan afetzede kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini satarak hem moral buluyor hem kazanç elde ediyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden olan Türkoğlu ilçesinde Kaymakamlık tarafından afetzede kadınların yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlamak katkıda amacıyla ADEM bünyesinde kuyumculuk teknoloji, şiş ve tığ örgücülüğü, geleneksel el nakışları, giyim ve ev tekstili kursları açıldı.

Kurslarda eğitim alan afetzede kadınlarca hazırlanan ürünler, Milli İrade Meydanı'nda oluşturulan çadır pazarda görücüye çıktı.

Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine, depremin olumsuz etkilerinden kurtulup normalleşmek adına başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İlçede yaşayan kadınların çok çalışkan olduğunu anlatan Mercan, Sosyal Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan alanın kadınlar tarafından üretilen her türlü ürünü satarak ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için sürekli açık tutulacağını belirtti.

Mercan, kadınların ürünlerini sattıkça mutlu olduğuna işaret ederek, "Hem kadınlarımız mutlu olsun hem de vatandaşlarımız bu güzel ürünlerden mahrum kalmasınlar istedik. İnşallah burada hem ekonomik hayata katkıları hem de sosyal hayata katkıları ile güzel bir yaşam sürmelerini istedik. Biz pazarımızı hiç kaldırmayı düşünmüyoruz özellikle cuma günleri yoğun olacak." diye konuştu.

Kursiyerlerden Melek Mut da düzenlenen kurslar ve sonrasında ürünlerini satabildikleri pazarın kurulmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Doğal Afetler, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelerin Ürettiği Ürünler Çadır Pazarında Satışa Sunuldu - Son Dakika

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