Dera'da Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dera'da Çatışmalar Devam Ediyor

Suriye'nin Dera ilinde muhalifler, Esed rejimi güçleriyle çatışarak il merkezini kuşatıyor.

06.12.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi güçleriyle bölgedeki askeri muhalifler arasında çatışmalar sürerken muhalifler, il merkezini kuşatmaya çalışıyor.

Dera'da rejimin kurduğu 8. Tümen'deki askerler, Suveyda ve Kuneytra illerindeki muhaliflerle "Güneydeki Operasyonların Odası"nı kurdu.

Operasyon odasından yapılan açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verildi, ülkenin güney sınırlarının kontrol altına alınarak güvenliğin ve istikrarın sağlanacağı vurgulandı.

Uluslararası topluma özgürlük, onur ve medeni bir devletin inşasında Suriye halkının kararına saygı göstermesi çağrısı yapılan açıklamada, rejim askerlerinden ordudan ayrılmaları talep edildi.

Açıklamada, hedefin Şam'a ilerlemek olduğu kaydedildi.

Muhalifler, çok sayıda yerleşim yerinin kontrolünü sağladı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, askeri muhalifler, Dera il merkezi ve çevresindeki ilçelerde sabah saatlerinden bu yana rejim güçleriyle çatışıyor.

Muhalifler, Busra Harir, Casim, Hirak ve Tafas ilçeleri, Semlin, Sura ve Miseyfre beldeleri, Gariyye Şarkiyye, Karak, Nahte, Cize ve Üm Veled köyleri ve il merkezindeki Dera Beled Mahallesi'ni ele geçirdi.

Çatışmalar, il genelinde çok sayıda noktada devam ediyor.

Muhalif gruplar, sabah saatlerinde Dera'nın batı kırsalındaki Noa ilçe merkezinin çevresinde rejim güçlerine ait kontrol noktalarına saldırdı. Suriye rejimi de Noa ilçe merkezini havan topu saldırısıyla hedef aldı.

Rejim ordusu, batı kırsalındaki Cebiliyye köyüne de topçu saldırısı düzenledi.

Nasib Sınır Kapısı'nın kontrolü muhaliflere geçti

Muhalifler, rejim güçleriyle çatışarak Suriye- Ürdün sınırını ele geçirmeye çalışıyor.

Çatışmaların ardından Suriye ile Ürdün arasındaki Nasib Sınır Kapısı muhaliflerin kontrolüne geçti.

İl merkezi kuşatılıyor

Muhalif gruplar, Suriye'nin en büyük ikinci askeri alayı olan ve hava savunma sistemi radarlarının bulunduğu Mika 52. Alayı'nı ele geçirdi.

Dera genelinde ilerleyen muhalifler, il merkezini kuşatmaya çalışıyor.

Halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği il: Dera

Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Esed Rejimi, Esed Rejimi, Beşşar Esed, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, dera, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dera'da Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
10:00 Anderson Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
09:51 Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi
09:51 İşte Türkiye’nin en beğenilen 20 şirketi İşte Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
09:34 Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde
09:20 Borsaya büyük değişiklik geliyor Tüm alım satımlarda uygulanabilecek Borsaya büyük değişiklik geliyor! Tüm alım satımlarda uygulanabilecek
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
09:03 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 23:07:22. #1.12#
SON DAKİKA: Dera'da Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.