Dera\'da İran\'a Ait 3 İHA Düştü

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'a ait 3 İHA, Dera'nın kuzeybatısında Zemrin ile batı kırsalındaki Neva ilçesinde düştü.

Olayda can kaybı ya da hasar kaydedilmedi.

Söz konusu İHA'ların kim tarafından düşürüldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken İran'ın İsrail'e misilleme olarak gönderdiği İHA'lar Suriye semalarında İsrail hava savunma sistemlerince düşürülüyor.

5 Mart'ta da İran'ın İsrail'e misilleme olarak gönderdiği 3 İHA, İsrail hava savunma sistemlerince Dera'nın kuzeyindeki İnhil, doğu kırsalında Namer ve batı kırsalındaki Acemi köylerinde düşürülmüştü.