Dera'da İran'a Ait 3 İHA Düştü
Dera'da İran'a Ait 3 İHA Düştü

Dera'da İran'a Ait 3 İHA Düştü
18.03.2026 19:14
Suriye'nin Dera ilinde İran'a ait 3 İHA düştü, can kaybı yok. Hava savunma sistemi etkili oldu.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'a ait 3 İHA, Dera'nın kuzeybatısında Zemrin ile batı kırsalındaki Neva ilçesinde düştü.

Olayda can kaybı ya da hasar kaydedilmedi.

Söz konusu İHA'ların kim tarafından düşürüldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken İran'ın İsrail'e misilleme olarak gönderdiği İHA'lar Suriye semalarında İsrail hava savunma sistemlerince düşürülüyor.

5 Mart'ta da İran'ın İsrail'e misilleme olarak gönderdiği 3 İHA, İsrail hava savunma sistemlerince Dera'nın kuzeyindeki İnhil, doğu kırsalında Namer ve batı kırsalındaki Acemi köylerinde düşürülmüştü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dera, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dera'da İran'a Ait 3 İHA Düştü - Son Dakika

İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Andrew Robertson’dan Galatasaray’a övgü Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı

18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:24
Aslan tur peşinde İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
17:48
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
SON DAKİKA: Dera'da İran'a Ait 3 İHA Düştü - Son Dakika
