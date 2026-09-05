Fenerbahçe-Beşiktaş Öncesi Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş Öncesi Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Başsavcılığı koordinasyonunda yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. 345 site, 1200 banka hesabı ve 98 bin internet sitesi tespit edilerek erişim engellendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından, "Yasa dışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok." başlığıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konuldu."

İlgililer hakkında "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, "Bu önemli çalışmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Beşiktaş Öncesi Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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