Derby'de Araç Yayalara Çarptı

29.03.2026 14:12
İngiltere'nin Derby kentinde bir araç, yayalara çarparak 7 kişiyi yaraladı. Sürücü gözaltında.

İngiltere'nin Derby kentinde bir aracın şehir merkezinde birden fazla yayaya çarpması sonucu sürücü "cinayete teşebbüs" şüphesiyle gözaltına alındı.

Derbyshire Polisinden yapılan açıklamada, olayın dün yerel saatle 21.30 sıralarında kentin en işlek caddelerinden Friar Gate'te meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 7 kişinin ciddi ancak hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan ve olayda ölenlerin olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Polisin, olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı ve Friar Gate Caddesi'nin uzun süre trafiğe kapalı kalmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara "bölgeden uzak durmaları" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Polis kısa sürede sürücüyü gözaltına aldı

Ülke basınındaki haberlerde, polisin, olayın ardından siyah renkli bir aracı kısa sürede durdurarak sürücüyü gözaltına aldığı belirtildi.

Hindistan asıllı 30'lu yaşlarında olduğu aktarılan şüphelinin, "cinayete teşebbüs, tehlikeli araç kullanarak ağır yaralanmaya neden olma, kasten ağır bedensel zarar verme ve tehlikeli araç kullanma" suçlamalarıyla gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Yaralıların, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Royal Derby Hastanesi ile Nottingham'daki Queen's Medical Centre'a sevk edildiği bildirildi.

Yetkililerce olayın ardından kamu güvenliği açısından devam eden risk bulunmadığı aktarılarak, görgü tanıklarından polisle iletişime geçmeleri istendi.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un olayla ilgili bilgilendirildiği, yetkililerin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

