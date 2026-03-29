Derby'de Araç Yayalara Çarptı

29.03.2026 18:21
İngiltere'nin Derby kentinde bir araç yayalara çarptı, 7 kişi yaralandı, şüpheli gözaltında.

İngiltere'nin Derby kentinde bir aracın yayalara çarpması sonrası gözaltına alınan şüpheliye ilişkin soruşturmaya terörle mücadele polisinin de destek verdiği bildirildi.

Derbyshire Polisinden yapılan açıklamada, olayın dün yerel saatle 21.30 sıralarında kentin en işlek caddelerinden Friar Gate'te meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 7 kişinin ciddi ancak hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan ve olayda ölenlerin olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Polisin, olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı ve Friar Gate Caddesi'nin uzun süre trafiğe kapalı kalmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara "bölgeden uzak durmaları" çağrısı yapıldı.

Polis kısa sürede sürücüyü gözaltına aldı

Ülke basınındaki haberlerde, polisin, olayın ardından siyah renkli bir aracı kısa sürede durdurarak sürücüyü gözaltına aldığı belirtildi.

Hindistan asıllı 30'lu yaşlarında olduğu aktarılan şüphelinin, "cinayete teşebbüs, tehlikeli araç kullanarak ağır yaralanmaya neden olma, kasten ağır bedensel zarar verme ve tehlikeli araç kullanma" suçlamalarıyla gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Yaralıların, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Royal Derby Hastanesi ile Nottingham'daki Queen's Medical Centre'a sevk edildiği bildirildi.

Yetkililerce olayın ardından kamu güvenliği açısından devam eden risk bulunmadığı aktarılarak, görgü tanıklarından polisle iletişime geçmeleri istendi.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un olayla ilgili bilgilendirildiği, yetkililerin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

Terörle mücadele polisi de soruşturmaya destek veriyor

Derbyshire Polisinden daha sonra yapılan güncel açıklamada, 36 yaşında Hindistan asıllı olduğu belirtilen Derby sakini olan şüphelinin "cinayete teşebbüsten" gözaltında tutulduğu ve sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın Derbyshire Polisi tarafından yürütüldüğü, terörle mücadele polisi ekiplerinin de sürece destek verdiği ifade edilen açıklamada, bunun bu tür olaylarda "rutin uygulama" olduğu ve "olayın şu aşamada terör eylemi olarak değerlendirildiği anlamına gelmediği" vurgulandı.

Kentteki polis faaliyetlerinden sorumlu Başkomiser Emma Aldred yaptığı açıklamada, olayın toplumda endişe yarattığını belirterek, yaralananlara ve olaya tanık olanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aldred, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ve görgü tanıklarının sağladığı bilgiler sayesinde şüphelinin olaydan kısa süre sonra yakalandığını ifade etti.

Kaynak: AA

İngiltere, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Terör, Son Dakika

