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Dere yatağında izinsiz altın arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Dere yatağında izinsiz altın arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, dere yatağında hareketlilik fark ederek kendi imkanlarıyla altın arayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Dere yatağında izinsiz altın arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
04.01.2024 - 11:27,
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AYDIN'da, dere yatağında kendi imkanlarıyla kurdukları düzenekle izinsiz altın arayan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yürütürken, dere yatağında hareketlilik olduğunu fark etti. Ekipler, kendi imkanlarıyla kurdukları düzenekle altın arayan 6 şüpheliyi tespit etti. İzinsiz altın arayan Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. gözaltına alındı. Kurulan düzeneğe el koyulurken, 6 şüpheli hakkında 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçundan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Germencik, Jandarma, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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