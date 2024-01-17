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Derecik'te ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu

VAN - Hakkari'nin Derecik ilçesinde dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı sebebiyle çöken ahırın altında kalan 40 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Sevim'e ait ahır yoğun kar yağışına dayanamayıp damı çöktü. Haberi öğrenen mahalle sakinleri olay yerine giderek iş makinası yardımıyla sağ olanları kurtardılar. Çöken ahırda bulunan 105 koyundan 40'ı telef olurken, 65'i ise sağ kurtarıldı.