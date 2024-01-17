 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Derecik'te ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Derecik'te ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle çöken ahırın altında kalan 40 koyun telef oldu. Olayda 65 koyun ise kurtarıldı.

17.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:21
Abone Ol

Derecik'te ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu

VAN - Hakkari'nin Derecik ilçesinde dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı sebebiyle çöken ahırın altında kalan 40 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Sevim'e ait ahır yoğun kar yağışına dayanamayıp damı çöktü. Haberi öğrenen mahalle sakinleri olay yerine giderek iş makinası yardımıyla sağ olanları kurtardılar. Çöken ahırda bulunan 105 koyundan 40'ı telef olurken, 65'i ise sağ kurtarıldı.

Derecik\'te ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hakkari, Hayvan Hakları, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derecik'te ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu

Son Dakika
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 15:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: Derecik'te ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement