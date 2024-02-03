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Derecik'te 2 bin 487 rakımlı Balkayalar Dağı'nın karla güzelliği

HAKKARİ - Akdeniz iklimine sahip olan Hakkari'in Derecik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Balkayalar Dağı, kar örtüsüyle ayrı bir güzellik katıyor.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan ve 2 bin 487 rakımlı Balkayalar Dağı, kış mevsiminde kar örtüsüyle görsel şölen oluşturuyor. Daha çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgede kar yağışı etkili oldu. Derecik'in adeta simgesi olan Balkayalar Dağı ve sıradağlar özelliğiyle ayrı bir önem taşıyor. Karın yağmasıyla beraber doğanın güzellikleri ortaya çıkmasını fırsat bilen fotoğraf meraklısı vatandaşların da gözdesi haline geliyor.

İlçenin simgelerinden olan ve olağanüstü güzellik bırakan Balkayalar ve Vapurtepe dağları karlı manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.