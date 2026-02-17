Derecik'te Bando Konseri Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Derecik'te Bando Konseri Coşkusu

17.02.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır 7'nci Kolordu Bando Komutanlığı, Hakkari'nin Derecik ilçesinde konser düzenledi.

DİYARBAKIR 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı takımı, Hakkari'nin Derecik ilçesinde konser düzenledi. Konsere katılan vatandaş ve öğrenciler, marş ve türkülere eşlik etti.

Diyarbakır 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı bando ekibi tarafından organize edilen konser, Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlendi. Yoğun ilgi gören programda bando takımı, çeşitli marş ve türküler seslendirdi. Salonu dolduran vatandaş ve öğrenciler, çalınan eserlere alkışlarla tempo tutarken, bazı parçalara koro halinde eşlik etti. Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen bando ekibi, öğrencilerle sohbet etti. Konsere; Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, 1'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Tarık Çetin, jandarma, emniyet yetkilileri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Konser, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber: Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari),

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Etkinlik, Derecik, Hakkari, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derecik'te Bando Konseri Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:24:53. #7.11#
SON DAKİKA: Derecik'te Bando Konseri Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.