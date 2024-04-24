Derecik'te köylülerin imece usulü bağ çapalama mesaisi - Son Dakika
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Derecik'te köylülerin imece usulü bağ çapalama mesaisi

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Öğrencik köyünde bahar ayıyla birlikte köylüler, imece usulü olarak üzüm bağlarını çapalamaya başladı. Her gün bir kişiye yardım eden köylüler, bağ bakımı bitene kadar çalışmalarına devam ediyor. Tarım alanlarının engebeli olması nedeniyle makinalar kullanılamadığı için kazma ve kürek gibi tarımsal aletlerle çalışılıyor.

24.04.2024 19:18
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Derecik'te köylülerin imece usulü bağ çapalama mesaisi

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde vatandaşların bahar ayıyla birlikte imece usulü bağ çapalama mesaisi başladı.

Irak'ın sıfır noktasında yer alan Derecik ilçesine bağlı Öğrencik köyünde bahar ayında her yıl olduğu gibi bu yılda üzüm bağlarında kazma çalışmaları başladı. Köylüler, hergün kazma ve küreklerle bir vatandaşın bağını kazmaya çalışıyor. Günlerdir üzüm bağlarını altığı çapalayan köylüler, her gün bir kişiye yardım ediyor. İmece usulü yapılan çalışmalar bağ bakımı bitinceye kadar devam ediyor.

Günlerdir bağ kazdıklarını söyleyen Ökkeş Tuğan, "Her gün yardım ediyoruz akrabalarımıza. Bu yüzden çabuk bitiyor. Biz çiftçiler her yıl imece usulü olarak çalışıyoruz. Bu görmüş olduğunuz alanda makinalar giremediği için bizler kendi imkanlarımızla bağ ve bahçelerinizi eşeliyoruz. Tarım alanlarımız çok engebeli olduğu, imece usulüyle yaptığımız çalışmalar kazma ve kürek gibi tarımsal aletlerle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Derecik, Hakkari, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derecik'te köylülerin imece usulü bağ çapalama mesaisi - Son Dakika

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