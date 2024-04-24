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Derecik'te köylülerin imece usulü bağ çapalama mesaisi

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde vatandaşların bahar ayıyla birlikte imece usulü bağ çapalama mesaisi başladı.

Irak'ın sıfır noktasında yer alan Derecik ilçesine bağlı Öğrencik köyünde bahar ayında her yıl olduğu gibi bu yılda üzüm bağlarında kazma çalışmaları başladı. Köylüler, hergün kazma ve küreklerle bir vatandaşın bağını kazmaya çalışıyor. Günlerdir üzüm bağlarını altığı çapalayan köylüler, her gün bir kişiye yardım ediyor. İmece usulü yapılan çalışmalar bağ bakımı bitinceye kadar devam ediyor.

Günlerdir bağ kazdıklarını söyleyen Ökkeş Tuğan, "Her gün yardım ediyoruz akrabalarımıza. Bu yüzden çabuk bitiyor. Biz çiftçiler her yıl imece usulü olarak çalışıyoruz. Bu görmüş olduğunuz alanda makinalar giremediği için bizler kendi imkanlarımızla bağ ve bahçelerinizi eşeliyoruz. Tarım alanlarımız çok engebeli olduğu, imece usulüyle yaptığımız çalışmalar kazma ve kürek gibi tarımsal aletlerle çalışıyoruz" dedi.