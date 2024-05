Güncel

Derecik'te kuzu otu mesaisi

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda kilometrelerce yol kat ederek hayvanları için kuzu otunu biçiyor.

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyünde havaların ısınması, karların erimesiyle doğa yeşillenmeye ve bitkiler olgunlaşmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de köylüler, baharın gelişiyle birlikte kuzu otu biçmek için terörden arındırılan yüksek rakımlı dağlara çıkıyor. İlkbahar aylarında yöre halkı tarafından toplatılan kuzu otu, hayvanlara yem olarak veriliyor.

Köy muhtarı Nizar Tekin,"1994 yılından beri burada çok mücadele verdik, çok şehit verdik. Babam şu an olduğum yerde şehit düştü. Yıllardır burada çok mücadele verdik. Bir şehit çocuğu olarak bu topraklar için, vatan için ve bayrak için elimizden ne geliyorsa Türk Silahlı Kuvvetlerine her türlü yardım etmeye hazırız. Şu an burası terörden tamamen arındırılmış. Biz bu bölgede kuzu otu biçmek için buradayız. Bu ot besin değeri çok yüksek olduğu için süt verimi gibi bir sürü faydası var. En ideal ot 'rese' dediğimiz bir diğer tabirle kuzu otu olan hayvanlarımıza şifa kaynağı oluyor. Aynı zamanda çok güzel süt veriyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu bitki türü biçmek için buradayız. İmece usulü olarak gelip burada birbirimize yardım ederek çalışıyoruz. Köylüler birbirlerine destek çıkarak çalışıyorlar. Kısa sürede bitiriyoruz. Allah devletimizden, milletimizden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden razı olsun. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum yollarımız temizlendi" diye konuştu.