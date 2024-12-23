Dereiçi Köyü'nde Heyelan Korkusu - Son Dakika
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Dereiçi Köyü'nde Heyelan Korkusu

Artvin'in Dereiçi köyünde heyelan 6 evi hasar görmesine yol açtı, köylüler endişeli.

23.12.2024 19:33
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Yangından sonra şimdi de başları heyelan ile dertte

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yaşanan heyelanda 6 ev hasar gördü

ARTVİN - Artvin'de 3 yıl önce yaşanan yangın afeti ile gündeme gelen Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyü bu kez heyelanlarla maruz kalıyor. Köyde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları 6 eve hasar verdi.

Dereiçi köyü, 17 Mart 2021 tarihinde yaşanan büyük yangında 52'si ev olmak üzere 193 yapının zarar görmesiyle gündeme gelmişti. Yangında ahır ve samanlıklar da büyük hasar görmüş, 30 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Yangının ardından köyde AFAD tarafından inşa edilen konutlar geçtiğimiz yıllarda tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmişti. Ancak köy sakinleri, şimdi de heyelan tehlikesiyle karşı karşıya. Kar sularının erimesiyle oluşan heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları 6 evde hasara neden oldu. Bir evin penceresinden içeri giren toprak ve kayalar salonu doldurdu. O sırada evde olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

"Yangından kurtulduk, heyelanla baş etmeye çalışıyoruz"

Heyelan sonrası açıklama yapan köy sakinlerinden Gülsüm Tamyürek, "2021 yılında köyümüzde büyük bir yangın oldu. Devletimiz sağ olsun bize ev yaptı ama her gün evlerin arkasına taş, kayalar düşüyor. Yangında her şeyimizden olduk, şimdi de canımızdan olacağız diye korkuyoruz. Rabbim verdiği canı kendisi alır, taş kaya ile canımız çıkmasın" dedi.

"Kur'an-ı Kerim okuyordum korkudan elimden Kur'an'ı bırakamadım"

Ayşe Taşçı ise yaşadığı korku dolu anlarla ilgili olarak ise "Evde Kur'an-ı Kerim okuyordum. Bir anda böyle oldu. Çok korktum ama bırakmadım Kur'an'ımı. Çıktım, baktım ki evimize taş ve kaya girmiş" derken, Sümbül Taşçı ise "2021 yılında evlerimiz yandı. AFAD evlerimiz yaptı ama şimdi de evimize taş giriyor ondan mağdur oluyoruz. Geçe bir anda ses uyandık. Eşime haber verdim. Deprem oluyor zannettim. Geldim baktım ki cam filan hep kırılmış. Sanki kıyamet kopuyor. Gidecek yerimiz yok. Büyüklerimize sesleniyorum, bize yardım etsinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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