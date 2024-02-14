Güncel

Dereyi kirleten fabrikaya para cezası uygulandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Deliçay Deresi fabrika atıkları nedeniyle siyah ve mor aktı. Yapılan incelemeden sonra dereyi kirleten fabrika belirlenerek para cezası uygulandı.

Kozan'da Organize Sanayi bölgesine yakın olan Deliçay Deresi siyah ve mor akınca vatandaşlar ilgi yerlere şikayette bulundu. Vatandaşlar ve çevre kuruluşları dere yatağına Organize Sanayi Bölgesinden bırakıldığı iddia edilen atıklar için sıkı bir denetim yapılmasını isterken dere yatağında daha önce bulunan kurbağa, kaplumbağa ve balık gibi canlıların artık yaşamadığını iddia etti. Vatandaşlar derenin sık sık siyah ve mor renge bürünmesi sonrası özellikle yaz döneminde kokudan durulmadığını söyledi.

Kozan küçük sanayi esnafı Mustafa Yiğenoğlu, "Yazın özellikle kokudan duramazsınız. Kaç sefer şikayette bulunduk dilekçeler verdik, organizeden geldiğini söyleniyor onlar biz bırakmadık diyor. Birkaç gündür mavi akıyordu ondan önce beyaz akıyordu. Bugün biraz açıldı rengi. Yazın daha da kötü" diye konuştu.

Esnaf Mahmut Çelik ise "Burada 5-6 ay önce zeytin yağ kokusu vardı ve simsiyah akıyordu, mahallenin organize sanayinin bir parçası tüm atıklar buraya geliyor. Defalarca şikayet edildi ama sonuç alamıyoruz sürekli kirli akıyor" dedi.

Kozan TEMA Vakfı bir önceki dönem temsilcisi Derya Deniz bölgede sürekli şikayet olduğunu ve kirliliğin gözlemlendiğini kaydederek, "Daha Önce birçok kez tepki gösterildi ama 10 yıldır bu soruna bir çözüm bulunamadı. 2011 yılından sonra faaliyetlerini arttıran Organize Sanayi bölgesinde ki fabrikalardan olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki buralarda fabrikalar üretim yapmalı üretimi artırmalı ki Kozan ve ülke ekonomisine katkı sağlamalı ama bunlar yasal sınırlar içinde olmalı. Tüm fabrikalar çevre kirliliğine yönelik tüm önlemlerini almalı. Canlı çeşitliliği çok fazla Kaplumbağa kurbağa biyolojik çeşitliliği olan bir dere bu kirlilik aşırı artıyor ve temas eden otların bile kuruduğu zamanlar oluyor. yetkililerin gerekli denetimleri yaparak çevreye duyarlı üretim olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Firma tespit edilip ceza uygulandı"

Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın gerekli incelemelerin başlatıldığını ve yapılan ilk denetimlerde bir firmanın personelinin bir boya içeren maddenin yanlış yere dökülmesi ile dere yatağında renk değişimi olduğu ortaya çıktı. Aydın, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek gerekli müdahale yapıldı. Firmaya idari para cezası uygulandı ve dere temizliğinin yapılacak" dedi.