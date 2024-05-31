Deri Kanseri Hastaları Piknikte Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Deri Kanseri Hastaları Piknikte Bir Araya Geldi

Deri Kanseri Hastaları Piknikte Bir Araya Geldi

Ankara'da tedavisi sona eren ve tedavisi henüz başlamayan 60 deri kanseri hastası, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Gazi Park'ta düzenlenen piknikte bir araya geldi. Etkinlikte, tedavisi sona eren hastalar için balon uçurulurken, tedavisi başlamamış olanlar da uzman hekimler ve tedavi görmüş hastalar tarafından bilgilendirildi. Ayrıca, dernek gönüllüleri ve hekimler tarafından hazırlanan yemekler konuklara ikram edildi. Etkinlikle deri kanserine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanırken, hastalar arasında moral ve destek sağlanması hedeflendi. Organizasyonun her yıl tekrarlanması planlanmaktadır.

31.05.2024 16:45
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Başkentte tedavisi sona eren, tanısı konulan ve tedavisi henüz başlamayan 60 deri kanseri hastası, düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Medikal Araştırma Derneğince (LÖSEMA), 1-31 Mayıs Deri Kanseri farkındalık ayı kapsamında Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki Gazi Park'ta piknik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, tedavisi sona eren hastalar için balon uçurulurken tedavisi başlamamış olanlar da uzman hekimler ve tedavi görmüş hastalar tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Konuklara dernek gönüllüleri ve hekimlerin evde hazırlayarak getirdiği yemekler ikram edildi.

LÖSEMA Derneği Genel Sekreteri Arzu İncediş, AA muhabirine, cilt ve deri kanserine dikkat çekmek amacıyla hastalarla aileleri bir araya getirdiklerini belirtti.

Toplumsal farkındalık oluşturmak için parka gelenlere bilgilendirici broşürler dağıttıklarını aktaran İncediş, şunları belirtti:

"Hastalarımıza moral vermek için hem piknik hem de eğlencelerimiz olacak. Faaliyetlerimizi akran danışmanlığı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Yeni tanı alan ile iyileşmiş kanser hastalarını bir araya getiriyoruz. Çünkü burada sohbet ederek birbirlerine destek olabiliyorlar. Biz biliyoruz ki hastalar birbirlerine çok iyi geliyorlar. Birçok uzmanın söylediği ama dikkate almadığı konuları kendi aralarında konuştuklarında daha çok dikkate alıyorlar. Bir de şuna inanıyorlar. O başarmışsa ben de başarabilirim. Yani sonucu gördükleri için çok iyi oluyor."

Kanserin erken tanı ile önlenebileceğini ya da hayatta kalma süresinin daha uzun olacağını belirten İncediş, "LÖSEMA olarak bu tip etkinlikleri tüm kanser hastaları için sık sık yapıyoruz. Amacımız bir kişinin erken tanı almasına vesile olabilmektir." dedi.

"Bu ve benzeri organizasyonları yapmayı planlıyoruz"

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlknur Balta da kanser farkındalığı oluşturmak ve hastaların kansere karşı olan korkularını yenmelerine katkı sağlamak için etkinliği gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Açık havada yapılan piknik kapsamında, hastalarına deri kanserinden korunma ve doğru güneş kremi kullanma hakkında önerilerde bulunduklarını anlatan Balta, "Güneşe çıkmadan 30 dakika önce yüz bölgesinin tamamına güneş kremini sürmeleri gerekiyor. Hastalarımızın, güneşte kaldıkları süre içerisinde de kremi yenilemeleri gerekiyor. Her yıl bu ve benzeri organizasyonları yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deri Kanseri Hastaları Piknikte Bir Araya Geldi - Son Dakika

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