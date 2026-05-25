Derik\'te 10,9 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mardin'in Derik ilçesinde çekicide 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda Derik ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde şüphe üzerine durdurulan çekicide arama yapıldı.

Aramada, 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.