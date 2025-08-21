Derik'te Kaza Anması: 21 Hayat Kaybı - Son Dakika
Derik'te Kaza Anması: 21 Hayat Kaybı

21.08.2025 18:19
MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 TIR'ın karıştığı, 1 polis memurunun şehit olduğu ve 20 sivilin hayatını kaybettiği kazanın 3'üncü yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.

20 Ağustos 2022'de Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana gelen ilk kazada, Yunus Şataflı yönetimindeki 73 SN 384 plakalı gübre yüklü TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11), İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) hayatını kaybetti. Bu kazadan 33 dakika sonra ise yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerinde toplanan kalabalığın arasına daldı. Kazada olay yerindeki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu; Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17) ve Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Toplamda 21 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı. 11 araç ve 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Her iki TIR sürücüsü tutuklandı; Umut Gündüz 20 Haziran 2023'te, Yunus Şataflı ise 5 Aralık 2023'teki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kazanın 3'üncü yıl dönümünde Derik Kaymakamlığı koordinesinde ve Mardin Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Nursel Ertekin, İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Halil Şimşek, siyasi parti temsilcileri, kazada ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, dualarla sona erdi. Mevlit programına katılanlara, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma tatlısı ve su ikram edildi.

'BU KARA GÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ'

Kazanın kurbanlarından Avukat Baran Açan'ın babası Ramazan Açan, şunları söyledi:

"Kazada hayatını kaybeden başta oğlum Avukat Baran olmak üzere tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir programı gerçekleştiren ve her zaman yanımızda olan, bizleri yalnız bırakmayan Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun ve Derik Kaymakamımız Sayın Yunus Emre Bayraklı'ya çok teşekkür ediyoruz. Üzgünüz, kesinlikle bu kara günü unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Haber-Kamera: EMRULLAH KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

Kaynak: DHA

