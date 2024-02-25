Derince'de bariyeri aşan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Derince'de bariyeri aşan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Derince\'de bariyeri aşan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde D-100 kara yolunda seyreden bir otomobil, bariyeri aşarak yan yola geçti. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, durabildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşım kontrollü sağlandı.

25.02.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bariyeri aşıp yan yola geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden F.Y. idaresindeki 34 LJ 431 plakalı otomobil, İbni Sina Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Bariyeri aşarak yan yola geçen otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki N.D, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yan yoldaki ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Derince'de bariyeri aşan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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