Derince\'de çıkan ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Derince'de evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çenedağ Mahallesi Gülsüm Sokak'taki 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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