Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir kişiyi markette silahla öldüren, eşini yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ev hapsindeki sanık M.Ş. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sanık M.Ş. ile mağdur S.D. hakkında düzenlenen raporlar okundu.
Mağdur avukatı Batuhan Memişoğlu, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor içeriğinin de gözetilerek ve sanığın önceki aşamada tahliye gerekçesi dikkate alınıp yargılamanın tutuklu sürdürülmesine karar verilmesini talep etti.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık M.Ş'nin, B.D'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet, S.D'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'nun raporu dikkate alınarak sanığın tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
Olay
Derince ilçesinde 22 Şubat 2022'de, bir markette alışveriş yapan B.D. ile eşi S.D'ye, M.Ş. tarafından tabancayla ateş açılmış, yaralanan çift Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. B.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin yakalanan M.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti, sağlık durumunu gerekçe gösteren sanığın ev hapsinde yargılanmasına karar vermişti.
Son Dakika › Güncel › Derince'de markette silahlı saldırı: Bir kişi öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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