Derince\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına 141 personel ile aralarında helikopter, arazöz ve iş makinelerinin de bulunduğu 61 araçla müdahale edildi.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bölgede Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilgililer incelemelerde bulundu.