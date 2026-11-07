Derince'de şüpheli, camlarını kırdığı otomobili 1 saat sonra gelip ateşe verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Derince'de şüpheli, camlarını kırdığı otomobili 1 saat sonra gelip ateşe verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Derince\'de şüpheli, camlarını kırdığı otomobili 1 saat sonra gelip ateşe verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kocaeli'nin Derince ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını kıran şüpheli, yaklaşık 1 saat sonra geri dönüp aracı ateşe verdi. Otomobil yangında kullanılamaz hale gelirken, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını kıran şüpheli, yaklaşık 1 saat sonra olay yerine dönerek aracı ateşe verdi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, şüphelinin camları kırdığı ve aracı ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çenedağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilin yanına gelen şüpheli, aracın camlarını kırdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç sahipleri, karakola giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BİR SAAT SONRA GERİ DÖNÜP ATEŞE VERDİ

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra yeniden otomobilin yanına gelen şüpheli, araca sıvı bir madde döktükten sonra ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sahipleri yeniden şikayetçi olurken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
3. SayfaKocaeliDerinceGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Filiz Taçbaş’ın beyninde tümör çıktı Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti Filiz Taçbaş'ın beyninde tümör çıktı! Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar Sonrası tam bir felaket Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket
22:40
İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi
İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
22:08
ABD, Irak’tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
20:48
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 22:53:03. #7.13#
SON DAKİKA: Derince'de şüpheli, camlarını kırdığı otomobili 1 saat sonra gelip ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android