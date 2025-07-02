Kocaeli'nin Derince ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Yenikent Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Derince'de Yangın Söndürme Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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