Derinkuyu'da Elektrikli Motosiklet Kazası
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çakıllı köyünde üç tekerlekli elektrikli motosiklet, seyir halindeyken yokuşta kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, ambulansla Derinkuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde kaza anı yer alıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Derinkuyu'da Elektrikli Motosiklet Kazası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?