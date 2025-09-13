Derman Ali Baba'nın Şiiri Cumhurbaşkanına İletildi - Son Dakika
Derman Ali Baba'nın Şiiri Cumhurbaşkanına İletildi

13.09.2025 18:41
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Derman Ali Baba" olarak bilinen Ali Alp'in vefatından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı şiir, oğlu Hasan Alp tarafından AK Parti Karabük milletvekillerine teslim edildi.

Uzun yıllar şifalı bitkilerle ilgilenen ve aktarlık yapan Ali Alp'in vefatından önce yazdığı şiir, vasiyeti üzerine oğlu Hasan Alp tarafından AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç'a teslim edildi.

Şahin, gazetecilere, Ali Alp'i geç tanıdığını, yaptığı işlerle ilgili sohbet etme fırsatı bulduklarını belirterek, "Bu şiiri de kendisini tanıyan fahri evlatları olarak Cumhurbaşkanımıza iletelim." ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç da "Derman Ali Baba"nın Safranbolu ile özdeşleşmiş, Anadolu bilgelerinin son halkasından bir isim olduğunu dile getirerek, "Kendisi bitkisel tıpla ilgili bilgilerinin dışında bir halk filozofuydu. Sohbetiyle, Safranbolu'ya olan aşkı ve tutkusuyla da tanınırdı ve Safranbolu'nun tanıtımında da inanılmaz katkı yaptı." diye konuştu.

Hasan Alp de babasının vefat etmeden önce iki önemli vasiyeti olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışıyorlardı. TBMM'de kendisine yaptığı ürünlerden takdim etmişti. Büyük bir sevgisi, saygısı vardı hepimizin olduğu gibi. Kendisine bu hediyeyi, şiiri yazarak vermek istiyordu ama ömrü maalesef yetmedi." dedi.

Babasının son dönemlerinde şiirini Cumhurbaşkanı'na ulaştırması konusunda vasiyet ettiğini belirten Alp, "Ben de sayın vekillerime arz ettiğimde onlar da destek olacaklarını söylediler. Bugün de benim yanımda oldular, sayın vekillerime şükranlarımı sunuyorum bir evlat olarak. Bir babanın vasiyeti ne kadar önemli bunu hepimiz biliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

