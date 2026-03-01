Dermatologlardan 5 Dakika Randevulara İtiraz - Son Dakika
Dermatologlardan 5 Dakika Randevulara İtiraz

01.03.2026 12:29
Türk Dermatoloji Derneği, 5 dakikada randevu uygulamasının iptali için dava açtı.

(ANKARA) – Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, "5 dakikada 1 randevu" uygulamasının iptal istemiyle açtıkları davanın 4 Mart'ta Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde görüleceğini belirterek, meslektaşlarını ve hastaları duruşmaya davet etti.

Yürekli, uygulamanın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "5 dakikada sağlık hizmetinin sunulamayacağını, hastalara yeterli muayene sürelerini ayırmak istediklerini" belirtti.

Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları başvuruların reddedildiğini bildiren Yürekli, "5 dakikada 1 randevu olmaz diyerek uygulamanın düzeltilmesini talep ettik ancak ısrarlı başvurularımız karşılık bulmadı" ifadelerini kullandı.

"Ayrıntılı muayene 5 dakikada olanaksız"

Dermatoloji muayenesinin ayrıntılı bir değerlendirme gerektirdiğini vurgulayan Yürekli, hastanın yaşı, hastalık süresi, aile öyküsü, kullandığı ilaçlar, mesleği ve hobileri gibi bilgilerin alınması gerektiğini belirtti.

Fiziki muayenede ise derinin tümünün incelenmesi, saç, kıl ve tırnakların değerlendirilmesi; cilt tipinin, alerjik durumun, leke ve damar yapılarının ayrıntılı analiz edilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Yürekli, "Bu kapsamlı muayenenin 5 dakikada tamamlanması mümkün değildir" dedi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün her hasta için en az 20 dakika ayrılması gerektiğini belirttiğine işaret etti.

"Başvuru sayıları anormal biçimde arttı"

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerine göre 2024 yılında hekime başvuru sayısının yüzde 7,6 artarak 1 milyar 47 milyon 877 bin 901'e ulaştığını aktaran Yürekli, kişi başına hekime müracaat sayısının ise 12,2'ye yükseldiğini aktardı.

Türkiye'de hekime başvuru sıklığının, nüfusu daha yaşlı olan birçok ülkeden yüksek olduğuna dikkati çeken Yürekli, bunun temel nedeninin "hekime erişim değil, yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti alamama" olduğunu savundu.

"5 dakikada 1 randevu" uygulamasının randevu çakışmalarına, uzun bekleme sürelerine ve hasta-hekim gerilimlerine yol açtığını belirten Yürekli, bilimsel çalışmalarda uzun bekleme sürelerinin sağlıkta şiddetin başlıca nedenlerinden biri olarak gösterildiğini ifade etti."

Artan iş yükünün dermatoloji uzmanlarında tükenmişliğe neden olduğunu kaydeden Yürekli, İstanbul'da her 100 deri ve zührevi hastalıklar uzmanından 91'inin özel sağlık kurumlarında çalıştığını belirtti.

"Nitelikli sağlık hizmeti için mücadele"

Açıklamasında son günlerde sık görülen zona ve uyuz gibi akut vakalarda hastaların ayaktan başvuru taleplerinin karşılanamadığını belirten Yürekli, MHRS üzerinden yapılan başvuruların büyük bölümünün akne vulgaris nedeniyle gerçekleştiğini ve sistemin branşın ihtiyaçlarına göre planlanmadığını söyledi.

Yürekli, "Sağlık hızla değil, özenle yönetilmesi gereken bir süreçtir. 5 dakikada bir randevu uygulaması ne hekimlerin hastalarına yeterli zamanı ayırmasına ne de doğru tanı ve tedavi süreçlerinin yürütülmesine olanak tanır. Hekimlerimizin emeğine, hastalarımızın sağlığına ve toplumun sağlık hakkına sahip çıkıyoruz" dedi.

Türk Dermatoloji Derneği, 4 Mart'ta görülecek duruşmaya tüm meslektaşlarını katılmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA

Dermatoloji, Güncel, Son Dakika

