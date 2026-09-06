Dervişoğlu, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı tebrik etti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan kutladı. Dervişoğlu, 'Cumhuriyet'in kızları' diyerek takımı yürekten tebrik ettiğini ve gurur duyduğunu belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet'in kızları, Filenin Sultanları... İtalya karşısında gösterdiğiniz muhteşem mücadeleyle milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıdınız. Hepinizi yürekten kutluyor, gözlerinizden öpüyorum."
Kaynak: AA
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