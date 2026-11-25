Dervişoğlu, İzleme Komisyonu konusunda Meclis Başkanı'ndan yazı gelmediğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzleme Komisyonu'na üye gönderip göndermeyeceklerine dair soruya, Meclis Başkanı'ndan resmi yazı gelmediği yanıtını verdi. Dervişoğlu, Numan Kurtulmuş'un ziyaretinde temennilerini ifade ettiğini, Türkiye'nin gerçeklerini anlattığını söyledi.
Haber: Berfin BAYIR
(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na üye gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya, " Meclis Başkanı'ndan bize gelen bir resmi yazı da yok. Sayın Meclis Başkanı bize geldi, temennilerini ifade etti. Biz de ona Türkiye'nin gerçeklerini anlattık" yanıtını verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından bir gazetecinin İzleme Komisyonu'na üye gönderip göndermeyeceklerine ilişkin sorusunu yanıtladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Dervişoğlu, "Kendisiyle yapılan görüşmelerin sonucunda zaten 'Ben herhangi bir yere halen mektup göndermiş falan değilim' diyor. Dolayısıyla Meclis Başkanı'ndan bize gelen bir resmi yazı da yok. Sayın Meclis Başkanı bize geldi, temennilerini ifade etti. Biz de ona Türkiye'nin gerçeklerini anlattık. Mesele bu" dedi.
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