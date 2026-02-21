Dervişoğlu: Milletimizi Kucaklaştırmalıyız - Son Dakika
Dervişoğlu: Milletimizi Kucaklaştırmalıyız

21.02.2026 22:49
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

BALIKESİR'de katıldığı iftar programında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kurtuluş mücadelesinin kalesi olan Balıkesir'de sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmış olmaktan büyük şeref duyuyorum. İşte böyle birlikte büyük bir portre çizmek istiyoruz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Müsavat Dervişoğlu, dualar eşliğinde orucunu açtı. Programda konuşan Dervişoğlu, "Kuva-yi Milliye'nin reddi mirası, kurtuluş mücadelesinin kalesi olan Balıkesir'de sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmış olmaktan büyük şeref duyuyorum. İşte böyle birlikte büyük bir portre çizmek istiyoruz. Milleti birleştirmek, milleti kucaklaştırmak, milleti barıştırmak; bu ayların tezinden istifade etmekle ancak mümkün olabilir" dedi.

'RAMAZAN SADECE YEMEKTEN UZAKLAŞMAK DEĞİLDİR'

Ramazan ayının maneviyatına değinen Dervişoğlu, "Ramazan, sadece yemekten uzak durmak değildir. Ramazan'da sadece yemekten içmekten uzak kalmazsınız. Ramazan aynı zamanda yalandan, iftiradan, ihanetten de uzak durmayı gerektirir" diye konuştu.

'DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ'

İktidara emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bakın, ben size söylüyorum: hiçbir şeyin sonuna gelinmemiştir. Daha yolun başındayız. Açık ve net olarak söylüyorum. Bizi gözlerinde küçültenlere de buradan sesleniyorum. Onlara diyorum ki, işin aslının farkına vardınız. İYİ Parti'nin nasıl geldiğini ve siyasi yolculuğunun gümbür gümbür nasıl sürdürdüğünü artık siz de görüyorsunuz. Görüyorsunuz çünkü İYİ Parti ile çok uğraşıyorsunuz. FETÖ'cüsü, siyasal islamcısı, bölücüsü, herkes şu anda İYİ Parti'yi ve onun genel başkanıyla birlikte kadrolarını hedef tahtasına koymuştur. Dediğim gibi yolun sonunda değil, başındayız. Milletimize hizmet kararlılığını sonuna kadar sürdüreceğiz. Sadece siyasi varlığımızı muhafaza edip, siyasetin bir tarafına tutunmakla yetinmeyeceğiz. İddia ediyorum ki Türkiye'nin en liyakatli kadroları bizimle birliktedir. Millet buna inandığında, çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur."

Düzenlenen iftar programına Genel Başkan Dervişoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Balıkesir Milletvekilleri Turhan Çömez, Burak Dalgın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve çok sayıda parti üyesi katılım sağladı.

Haber-Kamera: Umut SAYAN/ BALIKESİR,

Kaynak: DHA

