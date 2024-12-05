Dervişoğlu'ndan Asgari Ücret Vurgusu

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) ziyaret etti. Dervişoğlu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin; "Bir makulde buluşma arzusunun olduğunu ve bu sürecin karşılıklı görüş alışverişi içinde sürdürüleceğini gözlemledim. Biz 28 bin lirada ısrarlıyız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TİSK'i ziyaret etti. Dervişoğlu'na ziyarette İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Genel Başkan Yardımcıları Erhan Usta, İmren Nilay Tüfekci ve Alper Akdoğan eşlik etti.

Dervişoğlu, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, TİSK görüşmelerinin nasıl geçtiği ve asgari ücret beklentilerine ilişkin soru üzerine "Bizim görüşmelerimiz olumlu geçti. Görüşme yaptığım yerlerde bir makulde buluşma arzusunun olduğunu ve bu sürecin karşılıklı görüş alışverişi içinde sürdürüleceğini gözlemledim" dedi.

Dervişoğlu, 'Sizin teklifinize yaklaşabildi mi" sorusu üzerine de "Oran konuşmadık ama biz 28 bin lirada ısrarlıyız. En az 28 bin lirada. Çünkü beklentiye ancak o şekilde karşılık bulabiliriz. 28 bin lira bile beklentiyi karşılamaz. Ama yüksek asgari ücret işveren açısından başka, işçi açısından başka değerlendirilen bir kavram" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün TİSK'in ardından Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret edecek. Dervişoğlu, DİSK'in Genel Merkezi İstanbul'da olduğu için bugün ziyaret edemeyeceğini söyledi.