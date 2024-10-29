Dervişoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in, tüm hakları gasbedilmiş Türk milletinin, direnme hakkının en soylu, en güçlü ve en ileri ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, tüm tarihi ve manevi mirası geleceğe aktaran 200 yıllık muasırlaşma mücadelesini zaferle taçlandıran Türk milleti için onurlu ve müreffeh yaşamın yegane teminatı olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, bu hal ve şartta Cumhuriyet'in, Türk milletinin, geri döndürülemeyecek şekilde beşeriyet tarihinde attığı en soylu ve en büyük adımı olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923, Türk milletinin ve istisnasız olarak her bir ferdinin, aynı anda aynı ölçekte hak ve sorumluluk sahibi olduğu 'nasıl yöneteceğiz ve nasıl yönetileceğiz' kararını devredilemez, vazgeçilemez ve ortadan kaldırılamaz şekilde tarihe kazıdığı gündür. Kısaca Cumhuriyet, sadece dünü bugüne bağlayan gelip geçici bir sözleşme değildir. İster en narin bir çiçek, isterse de ölümsüz bir çınar olarak sıfatlandırılsın, Türklüğe yeni bir anlam katan, bölünmez ve bütünlüklü bir sorumluluk halidir. Cumhuriyet'i, cumhuriyetimiz yapan şey de aynı anda hem sahibi hem taşıyıcısı olduğumuz ortak şuur ve idrak halidir. Cumhuriyet fikrini, keskin zekası, tükenmez azmi ve yılmaz kararlılığı ile bağımsızlık ülküsüyle ayrılmaz şekilde bir araya getiren ve onu bize armağan etmenin ötesinde, bize ebediyete kadar emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz' sözlerinin anlamı da buradadır. İYİ Parti olarak bu görev ve emanetin neferi, bu büyük ülkünün son nefesimize kadar takipçisiyiz. Yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."