Dervişoğlu'ndan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na Anma

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Ege Üniversitesi'nde öğrenci kisvesine bürünmüş hain PKK terör örgütü mensupları tarafından hedef gösterilerek katledilen yiğit evladımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Ege Üniversitesinde öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı. Dervişoğlu "Ege Üniversitesi'nde öğrenci kisvesine bürünmüş hain PKK terör örgütü mensupları tarafından hedef gösterilerek katledilen yiğit evladımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Fırat'ın gençliğini çalan bölücü terörü, terör destekçilerini, teröre hamilik yapanları ve buna göz yumanları da şiddetle, nefretle lanetliyorum. Sırtında hainliği küfe gibi taşıyanlara Fırat'ın yiğit mücadelesini, ihaneti özgürlük maskesi takarak gösterenlere Fırat'ın sonsuz cesaretini, fıtratında terör olanlara da Fırat'ın yılmaz duruşunu hatırlatmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.