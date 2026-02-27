Dervişoğlu'ndan Öcalan'a Yanıt

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın birinci yıl dönümündeki yeni mesajının sorulması üzerine, "Bizim tarafımızdan bakıldığında Abdullah Öcalan, Türkiye düşmanı bir terör örgütünün lideridir. Dolayısıyla onun açıklaması doğrudan doğruya kendi militanlarını bağlar. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ondan alacağı herhangi bir ders yoktur. Eğer söylediklerini umursuyor olsaydık, onun çağrısıyla kurulan komisyona İYİ Parti olarak katılırdık. Dolayısıyla ifadeleri bizim tarafımızdan bakıldığında doğrudan doğruya yok hükmündedir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin ek binasında gazetecilerin terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın birinci yıl dönümündeki yeni mesajına ilişkin sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, "Bugün DEM Parti'nin yaptığı açıklamada dikkati çekici ifadeler vardı. 'Demokratik entegrasyon' ifadesi ve vatandaşlık tanımının değişmesi isteğine yönelik bazı açıklamalar oldu. Neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"27 Şubat çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'ın açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar ve milletin gözüne parmak sokar gibi bir caniye de metin okutturdular. Bizim tarafımızdan bakıldığında Abdullah Öcalan, Türkiye düşmanı bir terör örgütünün lideridir. Dolayısıyla onun açıklaması doğrudan doğruya kendi militanlarını bağlar."

Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ondan alacağı herhangi bir ders yoktur. Eğer söylediklerini umursuyor olsaydık, onun çağrısıyla kurulan komisyona İYİ Parti olarak katılırdık. Dolayısıyla ifadeleri bizim tarafımızdan bakıldığında doğrudan doğruya yok hükmündedir, değerlendirmeye bile gerek duymuyorum. Ayrıca açıklamasında birilerine teşekkür etmiş. Teşekkür edilen kişilerin isimleri arasında şahsımın ve partimin isminin bulunmaması, bizim tarafimizdan bakıldığında siyasi karnemizin yukarıdan aşağıya pek iyi olduğunun göstergesidir."