Dervişoğlu Tunceli'de Esnafla Buluştu

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Ünal AYDIN

(TUNCELİ) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde esnafın girdi maliyetleri ve yüksek KDV oranlarına ilişkin sorun ve taleplerini dinledi. Dervişoğlu, "Bu işe tek başına siyasetçiler çare bulamaz. Milletin iradesinin sandığa yansıması lazım. Vatandaş benden hesap sormak istiyor, buyursun gelsin yakamdan tutsun. Ben yanlış bir şey yapıyorsam o yanlışın ortadan kaldırılması için de el birliğiyle çalışalım, mücadele edelim ama bu memleket hepimizin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Tunceli'deki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Çemişgezek ilçesine gitti. İlçedeki esnafı ziyaret eden Dervişoğlu, market, pideci ve lokanta işletmecileriyle bir araya gelerek ekonomik sorunları ve siyasi gündemi değerlendirdi. Kahvehanedeki yurttaşlarla da selamlaşan Dervişoğlu, vatandaşların şikayetlerini dinleyerek sorunların çözümü için mücadele edeceklerini vurguladı.

Ziyaret ettiği bir markette Çemişgezek'in filmlere bile konu olan "sürgün yeri" nitelendirmesine değinen Dervişoğlu, ilçeyi "cennet bir bölge" olarak tanımlayarak, "Aslında öyle anılmak istenmiş. Buradaki insanların, burada yaşayanların kendilerini farklı hissetmesi sağlanması için yapılmış bir şeydir bu. Keşke Türkiye'nin her sürgün yeri keşke bu kadar güzel olsa" ifadelerini kullandı.

ESNAF: "KORKUYORLAR KONUŞMAYA, SİLİVRİ'Yİ SİZE GÖSTERİYORLAR"

Esnafının ekonomik kriz nedeniyle işlerin durgun olduğunu belirtmesi ve çaresizlik hissini dile getirmesi üzerine Dervişoğlu, "Umudunuzu yitirmeyin, şükrün olduğu yerde umut vardır. Daha kötü günler geçirdiğimiz de oldu. Şimdi sistemden kaynaklı dayatmalar olduğu için 'Acaba bu nereye gidecek?' diye çaresizlik oluşturuyorlar" dedi.

Esnafın, "Bir önceki seçimde çok umutlandık, artık bir şeyler olacak dedik ama maalesef gördüğümüz kadarıyla dışarıda kimse kalmadı, herkes içeride. Korkuyorlar konuşmaya, Silivri'yi size gösteriyorlar" şeklindeki sözlerine yanıt veren Dervişoğlu, "Buradan Silivri'ye götüremezler kimseyi, sen o konuda rahat ol. Problemlerimizi oturup konuşacağız, sorunlarımızın aşılamayacak sorunlar olduğunu zannetmeyeceğiz. Bu sorunların hepsi aşılır. Bu ülkenin üretmesi lazım" diye konuştu.

DERVİŞOĞLU: "ERKEN SEÇİM BİZİM İSTEĞİMİZLE OLSA YARIN OLSUN"

Esnafın erken seçim konusundaki sorusunu da yanıtlayan Dervişoğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erken seçim bizim isteğimizle olsa yarın olsa, hemen olsa. Ama yeniden aday olabilmenin yol taşlarını döşeyebilmek adına farklı bir strateji uyguluyorlar ve biz de bir şey istediğimiz zaman yaptırmalıyız. Vatandaşa da bir hayal kırıklığı yaşatmamalıyız. Onun için seçim artık zamanında mı olur, seçime üç ay kala bir seçim yaparlarsa o erken seçim zaten olmaz. Önemli olan milli iradenin sonuçlarını sandığa yansıtmasıdır. Gittiğim her yerde şikayette bulunan vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Şimdi siyasetçiden hesap sormak istiyor vatandaş."

Uzun yıllardır CHP'li olduğunu belirten esnaf, son seçimlerdeki başarıdan mutlu olmasına rağmen CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinden dolayı kırgın olduğunu ve bir daha sandığa gitmeyeceğini söylemesi üzerine Dervişoğlu, "Sandığa gitmemezlik yapma, biz varız" yanıtını verdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN "BİRLİKTE MÜCADELE" MESAJI

İlçedeki pideci esnafını da ziyaret eden Dervişoğlu, burada girdi maliyetlerindeki fahiş artışlara yönelik şikayetleri dinledi. Hükümetin yapabileceği şeyleri yapmadığını savunan esnafla sohbet eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Benim tek gezip tozmamın asıl sebebi şu: Böyle şikayetleri alıyorum, yanımdaki milletvekili arkadaşlarımızla burada ne dinliyorsak şikayetlerinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getiriyoruz. Sizden tek isteğim umudunuzu yitirmeyin. Bu işe tek başına siyasetçiler çare bulamaz. Milletin iradesinin sandığa yansıması lazım. Milletin birlik ve bütünlüğünü temin etmesi gerekiyor. Vatandaş benden hesap sormak istiyor, buyursun gelsin yakamdan tutsun. Ben yanlış bir şey yapıyorsam o yanlışın ortadan kaldırılması için de el birliğiyle çalışalım, mücadele edelim ama bu memleket hepimizin. Bu memleketin kaynakları, imkanları var."

"GİRDİ MALİYETLERİNİN VE VERGİLERİN DÜŞÜRÜLMESİ LAZIM"

Dervişoğlu, ilçedeki temasları kapsamında bir lokantayı da ziyaret ederek çalışanlar ve döner ustasıyla sohbet etti. Günde ortalama 5-6 kilogram et taktığını ve bunun bazen saat 16.00'da, bazen de 18.00-19.00 civarında bittiğini belirten döner ustası ile iş yeri sahibinin dertlerini dinleyen Dervişoğlu, esnafın KDV oranlarından dert yandığı diyaloglarla karşılaştı.

Bir esnaf, "20 seneder fazla lokantacılık yapıyorum. Ama bu yıllarda en fazla ekonomik anlamda etkilendik. İşte 5-6 kişi çalışıyor burada, yani gün geliyor günü kurtarmıyor" dedi.

İş yerinin elektrik faturasının ortalama 9 - 10 bin lira geldiğini belirten esnaf, aldıkları malzemelerin tümünde KDV oranı yüzde 1 iken kendilerinin yüzde 10 oranında vergi ödediğini dile getirerek çok büyük problemler yaşadıklarını söyledi. Her ay fazla fatura alamadıklarını, aldıkları zaman da içeride stok göründüğünü, almadıkları takdirde ise her ay 30 bin ile 40 bin lira arasında KDV ödemek zorunda kaldıklarını ifade ederek bu sorunların gündeme getirilmesini talep etti.

Gittiği tüm dükkanlarda benzer sorunlarla karşılaştığına dikkati çeken Dervişoğlu, "Hem vergilerin hem de girdi maliyetlerinin düşürülmesi lazım. Devletin sigorta giderlerinin bir bölümünü karşılaması lazım. Bazı alanlarda muafiyet yaratılması lazım. Aksi takdirde adam burada durmaz. Bunların istediği de zaten buralarda insan kalmaması. Burası resmen cennet" diye konuştu.