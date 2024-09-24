Derya Uluğ'un Konserine Zabıta Amirinden Dans Şov

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Edirne'nin İpsala ilçesinde şarkıcı Derya Uluğ'un konseri sırasında sahneye davet ettiği zabıta amiri, dansıyla seyircilerin beğenisini kazandı.

Uluğ, İpsala Belediyesince düzenlenen 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne aldı.

Konserde hareketli şarkıları seslendirdiği bölümde Uluğ, İpsala Belediyesi Zabıta Amiri Hasan Ur'u sahneye davet etti.

"Çakkıdı" şarkısına farklı dans figürleriyle eşlik eden Ur, seyirciden yoğun alkış aldı. Ur, "bir daha" tezahüratları sonrası "Gül Alim" türküsü eşliğinde dansını sürdürdü.

Uluğ, konsere renk kattığını belirttiği Ur'a teşekkür etti.

Uluğ'a ağırlığınca İpsala pirinci armağan edildi

Konser sonrası AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile sahneye çıkan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Uluğ'a çiçek verdi.

Kerman, konsere renk katan zabıta amiri Ur'a teşekkürlerini iletti.

Uluğ'a "kilosunca 'beyaz altın' olarak niteledikleri İpsala pirinci armağan edeceklerini" dile getiren Kerman, sahneye kantar istedi.

Kantara çıkan Uluğ'a, 50 kilogram pirinç armağan edildi.