Destici, 23 Nisan'da Çocuklarla Bir Araya Geldi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla bir araya gelen Destici, sohbet edip oyunlar oynayarak çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Destici, "Bir çocuğun güldüğü her yer vatandır. Bir çocuğun hayali, her şeyin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.