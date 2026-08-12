Destici'den Bayrak Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
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Destici'den Bayrak Saldırısına Sert Tepki

Destici\'den Bayrak Saldırısına Sert Tepki
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BBP lideri Mustafa Destici, Muğla'da Türk bayrağını yakan şüphelinin yakalanmasını lanetleyerek, olayın arkasındaki bağlantıların araştırılmasını ve failin en ağır cezayı almasını istedi. Ayrıca, bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muğla'da Türk bayrağını ateşe veren şüphelinin yakalanmasının ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetledi. Destici, olayın arkasında başka kişi veya bağlantıların bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayrağının bağımsızlığın, devletin ve şehitlerin hatırasının sembolü olduğunu belirterek, "Ona uzanan el, doğrudan Türk Milleti'nin şerefine ve ortak değerlerine uzanmıştır" dedi.

Şüphelinin kısa sürede yakalanmasını sağlayan emniyet güçlerini tebrik eden Destici, olayın tüm yönleriyle soruşturulması ve failin hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Destici ayrıca, Türk bayrağını ateşe veren kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması ve devlet hizmetlerinden yararlandırılmaması gerektiğini belirtti.

Destici, "Bayrağımıza uzanan her el, karşısında büyük Türk Milleti'ni bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güvenlik, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici'den Bayrak Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika

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