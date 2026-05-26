Destici'den İmralı Ziyaretine Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici'den İmralı Ziyaretine Sert Tepki

26.05.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, DEM Parti'nin İmralı açıklamasını eleştirerek Türkiye'nin terörle mücadelesini vurguladı.

(ANKARA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin İmralı heyetinin yaptığı açıklama tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti; terörle mücadelesini de bölgesel politikalarını da eli kanlı bir terör aparatına ihtiyaç duymadan, kendi 'devlet aklı' ve milli iradesiyle yürütme kudretine sahiptir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrasında yaptığı açıklama ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Destici, şu ifadeleri kullandı:

"İmralı ziyareti sonrası PKK uzantısı DEM Parti'nin paylaştığı son açıklama, terör örgütü elebaşının kendisini yapısal bir "kurtarıcı" olarak konumlandırma ve devlete istikamet çizme hadsizliğinin yeni ve güncel bir örneğidir."

Orta Doğu'daki kaotik atmosferi şantaj malzemesi yapan 'bebek katili' stratejik risklerin ancak kendisiyle aşılabileceğini iddia ederek paranoid bir hezeyanla kurtarıcı rolüne soyunmaktadır. 'Benim moderatörlüğüm biterse Türkiye mahvolur' alt metniyle örülü bu narsist tehdit dili, on binlerce vatan evladının katili bir hainin devlet ve millet hafızasıyla dalga geçme fütursuzluğudur.

Üstelik sahadaki gerçeklik bu sözde rolü boşa düşürmektedir. Suriye'den Irak'a, dağ kadrosundan diasporaya kadar hiçbir terör unsuru üzerinde bütüncül fiili bir etkisinin kalmadığı defalarca tescillenmiştir. Buna rağmen İmralı canisi, masada başka, dağda başka konuşan; bir yandan 'Ortadoğu'da mikro-milliyetçilik zarar verir' derken diğer yandan ABD-CENTCOM-İsrail himayesinde bölücü 'dört parça kürdistan' idealini diri tutan iki yüzlü bir tiyatroyu yönetmektedir.

Resmi ligimizdeki bir futbol takımını dahi 'kürdistanın takımı' diye etiketleyen bu anlayış, silah bırakmadan ve nedamet göstermeden 'almadan vermeyiz' şantajıyla süreci pazarlığa çevirmeye çalışmaktadır.

Söz konusu açıklamaya karşı aziz milletimizin ve kadim 'devlet aklı'mızın duruşu nettir: Bu ülkenin mukadderatına ihanet etmiş bir hainin kurtarıcı rollerine ve terörün vesayetindeki siyasi yapıların bu reddiyeyi meşrulaştırma çabalarına geçit verilmeyecektir.

Milli birlik ve bütünlüğümüz silah gölgesinde tartışılamaz. Türkiye Cumhuriyeti; terörle mücadelesini de bölgesel politikalarını da eli kanlı bir terör aparatına ihtiyaç duymadan, kendi 'devlet aklı' ve milli iradesiyle yürütme kudretine sahiptir. ve biiznillah öyle olacaktır."

Kaynak: ANKA

Mustafa Destici, DEM Parti, Politika, Türkiye, İmralı, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici'den İmralı Ziyaretine Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:50
Borussia Dortmund Salih Özcan’a veda etti
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 00:39:38. #7.13#
SON DAKİKA: Destici'den İmralı Ziyaretine Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.