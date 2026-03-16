Destici'den Kadir Gecesi Mesajı

16.03.2026 11:41
Mustafa Destici, Kadir Gecesi'nde vicdan muhasebesi ve yeni dünya düzeninin bitmesini istedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadir Gecesi'nin tüm insanlık için bir vicdan muhasebesine vesile olmasını, "yeni dünya düzeni" olarak adlandırılan "sömürge" ve "vahşet" düzeninin artık son bulmasını diledi.

Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımlayan Destici, ramazanın son günlerinin yaşandığını ve bugün Kadir Gecesi'nin idrak edileceğini belirtti.

Destici, İslam dininin özellikle içinde bulunulan şartlarda en çok hatırlanması gereken en önemli ve en belirleyici yönünün mensuplarına ve başkalarına karşı "sorumlu olma görevi" olduğunu vurgulayarak, "Ailelerimize, milletimize, soydaşlarımıza, dünya üzerindeki tüm Müslümanlara, insanlığa hatta dünyada yaşayan tüm canlılara ve doğaya karşı sorumluluklarımız var." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgesinde uzun yıllardır gerekçelerini taraflarının bile izah edemediği savaşların yaşandığını belirten Destici, şöyle devam etti:

"Bölgemizin doğal kaynaklarını ve jeopolitik avantajlarını yağmalamak için dünyanın en değerli doğal kaynaklarının bulunduğu topraklarda yaşayan bölge halkları, yoksulluğa, açlığa, savaşlara, göçlere, teröre, katliamlara, soykırıma mahkum ediliyorlar. Hukukun, insan haklarının, insani değerlerin yok sayıldığı coğrafyamızda, mevcut sömürü düzeninin devamı için kurgulanmış, oluşturulmuş imtiyazlı yönetici azınlık ise yaşananlara müdahil olmak, itiraz etmek bir yana karşı karşıya olduğumuz faciayı görmezden geliyorlar."

Destici, ramazanda ibadetleri yerine getirirken İslam dininin sadece ibadetlerden ibaret olmadığının unutulmaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İdrak ettiğimiz Kadir Gecesi'nde öncelikle yaşanan cinayetlerin son bulmasını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını, karşı karşıya kaldığımız durumun başta İslam ülkeleri ve dünya Müslümanları olmak üzere tüm insanlık için bir vicdan muhasebesine vesile olmasını, 'yeni dünya düzeni' olarak adlandırılan 'sömürge' ve 'vahşet' düzeninin artık son bulmasını niyaz ediyorum. Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerimle, Kadir Gecemizi kutluyor, vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA

