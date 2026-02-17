Destici'den Maden Göçüğü İçin Başsağlığı

(ANKARA)-Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden ocağı göçüğünde hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi, yaralı işçiye acil şifa temennisinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik'deki özel kömür madeni ocağında meydana gelen göçük haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini açıkladı. Destici sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şöyle dedi:

"Zonguldak Kilimli ilçesi Gelikli Beldesi'nde özel bir, kömür madeni ocağında meydana gelen göçük haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Göçükte hayatını kaybeden iki madencimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.Yaralı kurtarılan işçimize acil şifalar niyaz ediyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."