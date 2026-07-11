BBP Lideri Destici'den Srebrenitsa mesajı - Son Dakika
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BBP Lideri Destici'den Srebrenitsa mesajı

11.07.2026 14:07
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"Bosnalı kardeşlerimizin dinmeyen acısını yürekten paylaşıyor, Srebrenitsa'da şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Destici, yayımladığı mesajında, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da, BM tarafından güvenli bölge ilan edilen Potoçari kampına sığınan 8 bin 372 Boşnak Müslüman'ın soykırıma uğradığını anımsattı.

Boşnakların bu zulme üç yıl boyunca göğüs gerdiğini belirten Destici, "Bilge Lider Aliya'nın 'Bize yapılan bu soykırımı unutursak bunu bir daha yaşamaya mecbur kalırız. Size asla intikam peşinde koşun demiyorum ancak yapılanları da asla ama asla unutmayın.' beyanı adeta bir vasiyettir. Şimdi bize düşen tek şey, yaşananları, bu zulmün zalimlerini ve sessiz kalanları asla unutmamak ve unutturmamaktır." ifadelerini kullandı.

Destici, şunları kaydetti:

"Bu acı gün vesilesiyle, Bosnalı kardeşlerimizin dinmeyen acısını yürekten paylaşıyor, Srebrenitsa'da şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Bağımsız Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı 'Bilge Lider' Aliya İzetbegoviç'e ve tüm Bosna şehitlerine Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş ve dost Bosna halkına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

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