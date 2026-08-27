Destici'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Destici\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Destici, terörle mücadelede hukuk ve devlet otoritesinin önemine dikkat çekti, cezasızlık eleştirisinde bulundu.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, terörün sona erdirilmesi kadar hukuk devletinin, devlet otoritesinin ve Türkiye'nin ortak milli değerlerinin korunmasının da hayati önem taşıdığını belirtti. Destici, "Bu ülkede kimse DEM'li olduğu için suçlu değildir fakat DEM'li olduğu için de hukukun üzerinde değildir" dedi.

Destici yaptığı açıklamada, silahların susması ve terörün sona ermesi hedeflenirken devletin ve milletin ortak değerlerine yönelik provokasyon ve meydan okuma dilinin normalleştiğini savundu.

"Süreç zarar görmesin" gerekçesiyle gösterilen siyasi hassasiyetin bazı çevrelerde "dokunulmazlık" algısı oluşturduğunu ileri süren Destici, bunun yeni toplumsal gerilimlere zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Destici, "Terörle mücadelede elde edilmek istenen toplumsal sükünet, yanlış yönetilen bir süreç nedeniyle yeni toplumsal gerilimlerin zeminine dönüşmemeli. 'Süreç zarar görmesin' gerekçesiyle hukukun, devlet otoritesinin ve milletin ortak değerlerinin tartışmaya açılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN GÖREVİ GÖRMEZDEN GELMEK DEĞİL, SORUŞTURMAKTIR"

DEM çevresindeki bazı yapıların tutumlarını eleştiren Destici, İstiklal Marşı'nın ıslıklanması, Türk bayrağına yönelik saldırılar ve terör örgütü mensuplarının anıldığı toplantılar bulunduğunu ileri sürerek, bu tür eylemler karşısında hukukun işletilmesi gerektiğini belirtti.

Destici, "Devletin görevi bunları görmezden gelmek değil, kim yaparsa yapsın hukuk çerçevesinde derhal soruşturmak ve kamu düzenini korumaktır" dedi.

Geçmişte terör eylemlerine karışmış kişilerin bugün siyasi meşruiyet üretme aracı haline getirilmemesi gerektiğini savunan Destici, "Devletin görevi, 'muhataplık' ile 'meşruiyet' arasındaki çizgiyi son derece net tutmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"CEZASIZLIK ALGISI GÜVENLİK TEHDİDİDİR"

Hukuka aykırı eylemlerin karşılıksız bırakılmasının sınırların daha fazla zorlanmasına neden olacağını ifade eden Destici, "Cezasızlık algısı, suçun kendisinden önce büyüyen bir güvenlik tehdididir" dedi.

Destici, sürecin toplumsal meşruiyetinin korunması için hukukun ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye, yalnızca silahların susması değildir; devletin otoritesinin, milletin ortak değerlerinin ve hukukun üstünlüğünün de tartışılmaz hale gelmesidir. Süreç uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakları zayıflatılamaz; barış adına milletin huzuru ve birliği feda edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

21:50
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
21:28
Canlı anlatım: Trabzonspor kalesinde goller üst üste, bordo-mavililer 9 kişi
Canlı anlatım: Trabzonspor kalesinde goller üst üste, bordo-mavililer 9 kişi
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 22:59:10. #7.12#
SON DAKİKA: Destici'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement