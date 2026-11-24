(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici , "Öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesini, mesleki itibarlarının korunmasını ve güvenli, huzurlu şartlarda görev yapmalarını devletimizin öncelikli sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. Emeğinin karşılığını alamayan, kendisini güvende hissetmeyen, hak ettiği saygıyı görmeyen öğretmenlerle güçlü bir eğitim sistemi kuramayız" ifadelerini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bir milletin geleceği, yalnızca sahip olduğu imkanlarla değil, yetiştirdiği insanlarla şekillenir. O insanları bilgiyle, ahlakla, vatan ve millet sevgisiyle yetiştirenlerin başında ise öğretmenlerimiz gelir. Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değildir. Bir çocuğun yeteneğini keşfetmek, umudunu kaybettiğinde ona cesaret vermek, kimi zaman ailesinden uzakta, kısıtlı imkanlarla bir neslin yetişmesi için ömür tüketmektir.

Ben de öğretmenlik yapmış bir kardeşiniz olarak bu mesleğin ne kadar büyük bir sorumluluk, sabır ve fedakarlık gerektirdiğini çok iyi biliyorum.

Ancak bugün öğretmenlerimizin fedakarlıklarını anlatmak kadar, yaşadıkları sıkıntıları da dile getirmek zorundayız. Öğretmenlerimizin fedakarlığına teşekkür etmek, onların haklarını teslim etmenin yerine geçmemelidir. Bugün pek çok öğretmenimiz artan hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Aynı sorumluluğu üstlenen öğretmenlerimiz arasında ücret ve özlük hakları bakımından ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Ücretli öğretmenlerimizin yaşadığı mağduriyetler, atama bekleyen genç öğretmenlerimizin belirsizlikleri ve mesleğin itibarına ilişkin sorunlar çözüm beklemektedir. Bir öğretmenin zihni ay sonunu nasıl getireceği düşüncesiyle meşgulse, bundan yalnızca öğretmen değil, eğitim hayatımız ve geleceğimiz de zarar görür. "ÖĞRETMENLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, ONLARA GÖSTERİLECEK SAYGININ EN TEMEL ŞARTIDIR" Bütün bunların yanında, son yıllarda öğretmenlerimize yönelik şiddet olayları da hepimizi derinden yaralamaktadır. Bir öğretmenin, çocuklarımızı yetiştirmek için girdiği sınıfta can güvenliğinden endişe duyması asla kabul edilemez. Terör saldırılarında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı, Neşe Alten'i, diğer şehit öğretmenlerimizi, bu yıl İstanbul'da görev yaptığı okulda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik ve Kahramanmaraş'ta görev yaptığı okulda gerçekleşen saldırıda öğrencilerini korurken hayatını kaybeden Ayla Kara öğretmenimizi unutmadık, unutmayacağız. Öğretmenlerimizin can güvenliğini sağlamak, onlara gösterilecek saygının en temel şartıdır. Okullarımızda güvenlik tedbirleri artırılmalı, rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri güçlendirilmeli, öğretmenlerimize yönelik şiddeti önleyecek etkili ve kalıcı tedbirler hayata geçirilmelidir.