Destici ile Yol-İş Genel Başkanı Ağar, BBP Genel Merkezi\'nde bir araya geldi

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile görüştü.

Büyük Birlik Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile BBP Genel Merkezi'nde görüştü.