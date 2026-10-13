Destici ile Yol-İş Genel Başkanı Ağar, BBP Genel Merkezi\'nde bir araya geldi

Destici ile Yol-İş Genel Başkanı Ağar, BBP Genel Merkezi'nde bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, BBP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin duyurusu, partinin sosyal medya hesabından yapıldı.
(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile görüştü.
Büyük Birlik Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile BBP Genel Merkezi'nde görüştü.
Kaynak: ANKA
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