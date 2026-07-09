Destici: Dış politikada kalıcı dostluktan ziyade kalıcı çıkar esastır - Son Dakika
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Destici: Dış politikada kalıcı dostluktan ziyade kalıcı çıkar esastır

09.07.2026 09:06
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BBP lideri Mustafa Destici, Ankara'daki NATO Zirvesi'ni başarılı bulurken, verilen mesajların somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Dış politikada kalıcı dostluk değil, kalıcı çıkarlar esasına dikkat çekti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Dış politikada kalıcı dostluklardan ziyade kalıcı çıkarlarımız esastır. Asıl başarı, zirvede verilen mesajların ülkemizin güvenliğini, savunma kapasitesini ve milli menfaatlerini güçlendiren kalıcı kazanımlara dönüşmesiyle anlam kazanacaktır." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Destici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi, Türkiye açısından diplomatik, siyasi ve organizasyon performansı bakımdan önemli bir başarı olarak değerlendirilmelidir. Zirvenin her aşamasında ülkemizin yalnızca bugünkü kapasitesi değil, köklü devlet geleneği ve tarihsel birikimi de güçlü şekilde yansıtılmıştır. Türkiye'yi tecrübesi ve liderliğiyle başarıyla temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen heyeti tebrik ediyoruz."

NATO Ankara sonuç bildirisi, Türkiye'nin değişen küresel güvenlik mimarisindeki stratejik ağırlığının müttefikler nezdinde daha güçlü şekilde karşılık bulduğunu göstermektedir. Özellikle NATO'nun 5. maddesine yapılan güçlü vurgu ile savunma sanayinde iş birliğinin artırılması ve müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik irade, Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği haklı beklentiler açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Zirve kapsamında Türkiye ile ABD arasında gerçekleştirilen üst düzey temaslarda; CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-35 programına yeniden katılım ve jet motoru tedariki gibi başlıklarda verilen mesajlar olumlu olmakla birlikte, bundan sonraki süreçte esas olan bu beyanların somut adımlara dönüşmesi ve taahhütlerin uygulamaya geçirilmesidir. Türkiye açısından beklenti, geçmişte yaşanan olumsuz tecrübelerin tekrarlanmaması ve sürecin vaat düzeyinden çıkarılarak kalıcı ve karşılıklı güveni pekiştirecek somut sonuçlarla taçlandırılmasıdır.

Netice itibarıyla; sergilenen bu başarılı organizasyon kabiliyetinin ve kurulan küresel diplomatik angajmanların gerçek değeri, Türkiye'nin 'egemenlik hakları', 'üniter devlet yapısı' ve 'milli çıkarları' bakımından doğuracağı somut sonuçlarla tescillenecektir.?Bu nedenle bugün yapılması gereken; ortaya çıkan olumlu tabloyu memnuniyetle karşılamakla birlikte, süreci 'stratejik dikkat' ve 'diplomatik ihtiyatla' takip etmektir. Dış politikada kalıcı dostluklardan ziyade kalıcı çıkarlarımız esastır. Asıl başarı, zirvede verilen mesajların ülkemizin güvenliğini, savunma kapasitesini ve milli menfaatlerini güçlendiren kalıcı kazanımlara dönüşmesiyle anlam kazanacaktır.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Destici: Dış politikada kalıcı dostluktan ziyade kalıcı çıkar esastır - Son Dakika

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